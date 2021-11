Am Sonntag ist Halloween. Der Tag des Grauens und Schreckens. Da ziehen nach amerikanischer Tradition die Kinder gruselig verkleidet von Tür zu Tür und fordern: „Süsses oder es gibt Saures!“. In Durmersheim im Kreis Rastatt ist Halloween für einen Mann so ziemlich der schönste Tag im Jahr: da verwandelt sich sein Haus in ein Anwesen der Unterwelt. Ein regelrechtes Horror-Haus. mehr...