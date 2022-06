Eine Woche in Triberg: Hotel Peter Pfaff hört auf

Mitten in Triberg stürzt die Gutach 163 Meter in die Tiefe. Die Triberger Wasserfälle sind die höchsten in Deutschland. Knapp eine halbe Millionen Menschen strömten früher hierher. Dann kam Corona -| der Rummel war vorbei. Nach zwei ruhigen Pandemie-Jahren startet in Triberg die Sommersaison. Mitten in den Pfingstferien hoffen sie hier auf viel Betrieb. Das Wasserfall-Team ist top motiviert. Damit die Gäste sich wohl fühlen, geben sie schon früh morgens alles. mehr...