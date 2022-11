Eine Woche in St. Peter: Landwirte Isa und Tim

Er springt von Dächern, macht Rückwärtssaltos von hohen Wänden. Andy Haug aus Achern ist der einzige professionelle deutsche Parkour-Athlet. Als Pionier in seiner Sportart hat der Familienvater aber weder Trainer noch Betreuer. Um alles muss er sich selbst kümmern und viel Geld für seinen Sport aufbringen. Immerhin hat er einige Sponsoren gefunden, die einen Teil der Kosten finanzieren. Nun hat er sich einen langersehnten Traum erfüllt: Er nahm an der ersten Parkour-WM in Tokio teil. Warum Parkour - trotz aller Schwierigkeiten - der coolste Sport der Welt für ihn ist und was er in Japan erlebt hat, das erzählt er in der Landesschau. mehr...