Eine Woche in Rheinfelden: Der Ausflugstipp

Böse Zungen behaupten Rheinfelden sei die hässlichste Stadt Baden-Württembergs. Durch die groß angesiedelte Industrie gewinnt die Stadt zwar keinen Schönheitspreis, aber die Rheinfelder stellen klar: „Wir machen es uns so schön wie es geht.“ Ein Schmuckstück gibt es trotzdem: das Rhein-Kraftwerk mit eigenem Schauspieler. Denn Simon Kuner schlüpft in die Rolle von Emil Rathenau, dem Gründer des Bauwerks von vor 125 Jahren. In seiner Rolle führt er regelmäßig Besucher durch das Kraftwerk