Eine Woche in: Özge Yildiz, ein echtes Kind der Neckarstadt

Magdalena Brzeska und ihre Tochter Noemi Peschel beweisen: Große Fußstapfen sind dazu da, um erfolgreich in sie hineinzutreten. Magdalena Brzeska, Jahrgang 1978, wurde als Turnerin der Rhythmischen Sportgymnastik für den TSV Schmiden in Fellbach 26-mal deutsche Meisterin und war 1996 bei den Olympischen Sommerspielen in Atlanta. 2001 wurde sie Mutter von Noemi Peschel, die dann selbst erfolgreiche Turnerin wurde und der ganze Stolz der Mama. Jetzt hat Noemi unerwartet das Handtuch geworfen und ihre Karriere beendet. In der Landesschau erzählen die beiden, wie sie nicht nur in erfolgreichen Zeiten, sondern auch bei schwierigen Entscheidungen immer fest zusammenhalten. mehr...