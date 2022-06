Eine Woche in Beuron: Kanufahren auf der Donau

Weltmeisterschaft – da denken die meisten sofort an Fußball. Aber das lief zuletzt ja nicht so großartig. Deshalb gibt es zum Glück auch andere Disziplinen, in denen Deutschland mit seiner Nationalmannschaft durchaus erfolgreich ist. Zum Beispiel beim Fliesenlegen: Der 23 Jahre alte Yannic Schlachter legt Fliesen wie kein anderer und hat die Europameisterschaft gewonnen. Nun tritt er bei der WM für Deutschland an. In der Nationalmannschaft der Fliesenleger müssen sie den WM-Titel verteidigen. mehr...