Eine Woche in Altshausen: Schlossgärtner Philipp Ziegler

Auch wenn Christl Lischka nicht mehr so viel raus kann mit ihrer Lungenkrankheit COPD, aber man merkt ihrer kräftigen Stimme und ihrer toughen Sprache schon an: Die Frau hat in ihren fast 82 Jahren einiges erlebt und sich durchsetzen müssen. Ein wildes Leben, und das eigentlich immer im Hallschlag. Nachdem sie mit 15 aus einem Kinderheim in Thüringen abgehauen und auf der Schwäbischen Alb gelandet ist, kam sie irgendwann hierher. Als Bedienung lernte sie ihren späteren Mann, einen Kellner, kennen. Als sie Ende der 60er für sich und ihre drei Kinder eine Wohnung suchte, merkte sie schnell, was Wohnungsnot in Stuttgart bedeutete. Keine Chance, Absagen vom Wohnungsamt. Bis sie dann einen empörten Brief an Oberbürgermeister Klett schrieb: Ob ein Kellner denn nichts sei, fragte sie ihn. Tage später hatten sie ein Angebot der Wohnungsgesellschaft und seit über 50 Jahren lebt sie nun im Hallschlag. Wenn sie auf ihren kleinen Balkon geht und so über die Häuser guckt, dann sagt sie: Hallschlag, das ist meine Heimat. Mein Dorf. Hier hält man zusammen. mehr...