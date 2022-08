Eine Woche im Tierheim: Viel los im Kleintierhaus

per Mail teilen

Tamara arbeitet am liebsten im Kleintierhaus, da duftet es immer so schön nach Heu. Und die Kaninchen, Hamster und Ziervögel haben es hier richtig gut in ihren großen Volieren. Tamara hat den Tierpfleger-Job einem Studium vorgezogen und diese Entscheidung keinen Tag bereut.