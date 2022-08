Eine Woche im Tierheim: Büroalltag mit der stellvertretenden Leiterin

per Mail teilen

Im Tierheim in Esslingen geht es rund. Die Mitarbeitenden haben alle Hände voll zu tun. Bei Manuela Schlattner klingelt ständig das Telefon. Sie ist die stellvertretende Tierheim-Leiterin. Sie organisiert, welche Pensionstiere wohin kommen und nimmt Interessenten für abzugebende Tiere in Empfang. In ihrer Mittagspause füttert sie immer ihre Pfleglinge, drei kleine Eichhörnchen.