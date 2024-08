Ein Berberaffe hat am Wochenende erneut die Polizei am Bodensee in Aufruhr gebracht. Denn L1, so sein Fahndungsname, ist am Wochenende über den Zaun des Salemer Affenberges ausgebüxt. Und während er bei seinem letzten Ausbruch von allein wieder zurückkam, brauchte er dieses Mal die Hilfe des Affenbergteams. Ein tierisches Kriminal-Drama mit Happy End.