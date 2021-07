Die Paralympics 2016 waren „seine“ Spiele. Damals gewann der 1,40 große Kugelstoßer in Rio de Janeiro die erste Goldmedaille für das deutsche Team. Und seitdem ist Niko Kappel vom VfL Sindelfingen ein Star .Wo er hinkommt, steht er im Mittelpunkt. Er wurde Weltmeister, Vize-Europameister, Weltrekordler und zweimal Behindertensportler des Jahres. Die Spiele in Tokio stehen Ende August an. Sein Ziel: Er will ganz vorne wieder angreifen. Im landesschau-Studio erzählt er ,wie es sich anfühlt so ganz ohne Publikum. Und wie er sich für sein großes Ziel immer wieder motiviert. mehr...