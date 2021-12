Eine Woche auf der Brücken-Baustelle A6: Autobahnkenner Michael Endres

per Mail teilen

Der Neubau der A6 zwischen Walldorf und Weinsberg ist die größte Baustelle in Baden-Württemberg. Wir begleiten Menschen, die dort arbeiten. Michael Endres ist der Autobahn-Kenner. Er dokumentiert alles was sich beim Neubau so tut. Als ehemaliger Zeitungsreporter und Feuerwehrmann ist ihm die Strecke seit jeher vertraut.