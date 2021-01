Die Ausflugsziele in der Natur, an der frischen Luft, mancherorts sogar im Schnee sind jetzt während der strikten Corona-Beschränkungen besonders beliebt. Am 2. Advent war im Schwarzwald so viel los, dass sich etliche Kommunen ernsthaft Sorgen gemacht haben. In Massen sind die Menschen auf die Berge geströmt, habe alles zugeparkt, es gab Unfälle und lange Staus. Wie sah es am 3. Advent aus? mehr...