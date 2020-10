Mit 400 Schienenmetern hat Heinz Knodel eine der größten privaten Gartenbahnen in Baden-Württemberg. Der Ludwigsburger hat sich diesen Traum in jahrelanger Arbeit selbst erfüllt. Die Gartenbahn ist die Attraktion an einem Spazierweg in Hohenhaslach. Gerne sitzt der 73-Jährige an seiner Eisenbahn, freut sich an den vorbeifahrenden Zügen und plaudert mit den Besuchern. mehr...