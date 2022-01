Eine echte Herausforderung: Der Westweg im Winter

Den wichtigsten und schönsten Fluss in Europa einmal komplett ablaufen, das ist das Ziel des Filmproduzenten Tobias Hollmann aus Freiburg! Ein echtes Abenteuer vor der Haustür, soll es sein. Fast 430 Kilometer hat er bisher geschafft, bis Ende des Jahres will er die Nordsee erreichen. Entstanden ist die Idee während seiner Kurzarbeit im letzten Corona-Jahr. Plötzlich hatte der Filmproduzenten Zeit für viele Wanderungen in der Umgebung "Wenn ein Großteil der Arbeit wegfällt, fehlt einem schon was", sagt Hollmann. Mit Wandern habe er den fehlenden Teil des Alltags kompensiert. Im Landesschau Studio erzählt er, warum für ihn die Reise eher Entdeckungstour als Fitnessprogramm ist-|und was er bisher entlang des Rheins erlebt hat. mehr...