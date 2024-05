Ob kleiner Yorkshire, langer Beagle oder großer irischer Wolfshund: Oli Baumgärtner kümmert sich um das Fell eines jeden Hundes. Er ist ein sogenannter „Groomer“, also Hundefriseur in Marbach am Neckar. Das war nicht immer so: Der 59-Jährige hatte eine Führungsposition im Einzelhandel und war erfolgreicher Unternehmer. Aber das wurde ihm irgendwann zu viel und er entschloss sich, noch einmal etwas ganz Neues anzufangen. Nach einer viermonatigen Ausbildung hat er 2023 seinen Hundesalon eröffnet und in der Landesschau erzählt er, warum das die beste Entscheidung für ihn war und wo die Herausforderungen in seinem neuen Job liegen.