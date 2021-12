Ein Weihnachtsbaum unter Wasser

Weihnachten ist nicht mehr zu übersehen: überall in den Straßen und an Hauswänden blitzt und blinkt es. Aber nicht nur in den Wohnzimmern im Land ist Weihnachten: auch in den tiefen Unterwasserwelten. So zum Beispiel am Hochrhein. Dort stellen Taucher jedes Jahr einen Weihnachtsbaum auf. Wo? Mitten im Rhein versteht sich.Weihnachten ist nicht mehr zu übersehen: überall in den Straßen und an Hauswänden blitzt und blinkt es. Aber nicht nur in den Wohnzimmern im Land ist Weihnachten: auch in den tiefen Unterwasserwelten. So zum Beispiel am Hochrhein. Dort stellen Taucher jedes Jahr einen Weihnachtsbaum auf. Wo? Mitten im Rhein versteht sich.