Die Auktionen sind das Herzstück der Firma Eppli. Hier werden die kostbaren Dinge an den Mann oder an die Frau gebracht, die das Leben versüßen. In Stuttgart in der Bärenstraße zum Beispiel. Nicht für einen elitären Kreis, sondern für alle, die Lust draufhaben. Jeder darf zuschauen und mitmachen. Draußen und drinnen. Es gibt Sachen für den kleinen, aber vor allem für den großen Geldbeutel. mehr...