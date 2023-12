Ein Ort voller Weihnachtsbäume

In Bartenbach herrscht momentan Hochbetrieb: In dem Teilort von Sulzbach an der Murr verkaufen gleich acht Bauern vor Weihnachten Christbäume. Ob am Straßenrand oder in Höfen – überall stehen Weihnachtsbäume, die auf Kunden warten. Nicht umsonst wird Bartenbach auch als Christbaumhausen bezeichnet.