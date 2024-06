Ein neues Zuhause für alle Altersklassen – Sonja Faber-Schrecklein unterwegs im Lautertal

"Jung und Alt lebt unter einem Dach zusammen und dann noch im Einklang mit der Natur": so stellt sich Landesschau-Reporterin Sonja Faber-Schrecklein ein perfektes Mehrgenerationenhaus vor. Und genau sowas hat sie gefunden, im großen Lautertal in Gomadingen im Landkreis Reutlingen. Am Sternberg wandeln sich dort die Gebäude eines ehemaligen Feriendorfs zu einem neuen Zuhause für Menschen aller Altersklassen. An einer nachhaltigen Zukunft wird da gebaut. Wie organisiert diese Gemeinschaft ihr Leben – miteinander und jeweils für sich?