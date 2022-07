Marcel Röck aus Bühl hat sich vor einigen Jahren den Graupapagei "Petri" zugelegt und ihn so gut trainiert, dass blindes Vertrauen zwischen ihnen besteht. Petri plappert gerne und hält sich selbstverständlich an Regeln. Er nimmt zum Beispiel nur dann eine Kartoffel vom Teller, wenn er das ausdrücklich darf. Und er kehrt selbstverständlich nach seinen Solo-Flugrunden über Bühl von ganz allein wieder nach Hause zurück. Für Marcel Röck der Beweis dafür, dass seine artgerechte Tierhaltung funktioniert und Petri sich rundherum wohlfühlt. Im Studio erzählt der Papageienliebhaber, was er tagtäglich mit Petri erlebt und wieviel persönliches Engagement dazugehört, wenn man ein Haustier in der Familie hält. mehr...