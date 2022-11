Er unternahm mehr als hundert Reisen in die Gebirge und Wüsten dieser Erde. Reinhold Messner gelangen viele Erstbegehungen, die Besteigung aller 14 Achttausender sowie der „Seven Summits“. Vier Dutzend Bücher hat der Extrembergsteiger geschrieben, in seinem neuesten Buch „Sinnbilder“ erzählt der 78Jährige seine Geschichte außergewöhnlich persönlich. Was hat ihn aus der Enge eines Bauerndorfs auf die höchsten Gipfel der Welt geführt? Welche Werte haben ihn geleitet? Welche Rolle spielt der Verzicht dabei? Eine wichtige Rolle kommt dabei seiner Frau Diane zu, mit der er seit 2021 verheiratet ist. Die 42jährige hatte die Idee zum Buch. Im Studio erzählen die beiden von ihrem gemeinsamen Projekt und was sie aktuell bewegt. mehr...