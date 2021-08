Mit diesen Themen: Lebenstraum wegen Unwetter in Gefahr *** Terrier aus Erdbau gerettet: Fünfstündige Hunde-Rettungsaktion in Mannheim *** Der Seidtenhof, der ältesten Bauernhof in Baiersbronn, wird zum modernen Vorreiter in Sachen artgerechte Tierhaltung *** Eine Woche in Weinsberg: Leben an der Autobahn *** Fermentierte Lebensmittel: Ein alter, neuer Küchentrend *** Sport hilft Paralympic-Athlet Jochen Wier nach schwerem Schicksalsschlag.

Moderation: Jana Kübel

