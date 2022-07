Sie ist die Chefin einer metallverarbeitenden Firma aus Fellbach und im Job ständig von Männern umringt. Das gilt für ihr eigenes Unternehmen und für die Mechaniker-Innung Rems-Murr, die sie als einzige Frau bundesweit zusammen mit einer Kollegin als Doppelspitze leitet. Sie kennt die Klischees schon aus ihrem Maschinenbau-Studium genau und trotzdem brennt sie für ihren Beruf. Ihr Vater hat sie immer motiviert. Der Zusammenhalt in der Familie ist ihre große Unterstützung und im 3-Generationen-Haus sind alle füreinander da .Auch sie kämpft ständig mit Personalmangel, Materialproblemen und langen Lieferzeiten. "Ihre" Männer sowohl in der Firma als auch in der Innung sind glücklich mit ihr -sagt sie. Im Landesschau-Studio erzählt sie, wie sie Familie und Firma vereinbart und wie sie es in diesen schwierigen Zeiten schafft, trotz allem positiv nach vorne zu schauen für die Firma und ihre sechs Mitarbeiter. mehr...