Thomas Gottschalk feiert seinen 70. Geburtstag. Am liebsten hätte er diesen ignoriert. Was hat er uns für Fernsehabende in den letzten Jahrzehnten beschert. Tagelang hat ganz Deutschland nach Wetten dass-Sendungen über seine merkwürdigen Klamotten und seine flapsigen Sprüche diskutiert. Erfindet irgendwas nettes über mich oder zeigt was aus dem Archiv, hat er uns scherzhaft gebeten. Na dann, alles Gute zum 70. mehr...