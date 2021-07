Die beliebte Neckarwiese in Heidelberg wird am Wochenende um 21 Uhr von der Polizei geräumt. Und das ist ein Problem für viele Feiernde, die zum Partymachen am Wochenende extra nach Heidelberg kommen, um es richtig krachen zu lassen. Das Problem: Seit Pfingsten kommt es in der beliebten Neckarmetropole immer wieder zu Schlägereien und Krawallen, auch mit der Polizei. An Schlaf ist für viele Anwohner kaum noch zu denken. Ein Lagebericht. mehr...