Drama mit Happy End: Gasthaus “Per Du” wieder geöffnet

Vor 75 Jahren entstand die Nikolausgilde Altshausen. In der Nachkriegszeit wollten die Altshausener den Kindern eine Freude machen und etwas Glanz in die Familien bringen. Gleich 30 Nikolause und sein Knecht Rupprechte haben sich dieses Jahr in der altehrwürdigen Pfarr- und Schlosskirche St. Michael Kirche getroffen, bevor sie zu den Kindern gehen. Eine Tradition, an der manche schon seit fast 50 Jahren teilnehmen. mehr...