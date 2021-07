In der Nacht vom 10. auf den 11. März verliert Familie Do aus Criesbach im Hohenlohekreis alles. In der Scheune, die an ihr Haus grenzt, bricht ein Feuer aus. In kürzester Zeit greifen die Flammen auf ihr Haus über. In einer halben Nacht ist die Arbeit der letzten 20 Jahre und alles Hab und Gut zerstört. Doch Nachbarn, Freunde und Verwandte lassen die Dos, die ursprünglich aus Vietnam kommen, nicht alleine. Die Familie bekommt Unterstützung vom ganzen Ort. mehr...