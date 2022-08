Direkt vom Bauern: Fleisch von Weiderindern

Jung-Unternehmer und Hobby-Landwirt Moritz Vohrer vom Schauinsland hatte DIE Idee: Cow-Funding. Also Kuh-Finanzierung. Da sucht man sich das Rind oder Lamm auf Fotos im Internet aus, bezahlt im Voraus den gewünschten Fleischanteil und bekommt ein paar Wochen später vom Landwirt persönlich die Steaks in die Hand gedrückt oder sie kommen per Post. mehr...