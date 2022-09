Dieses Paar gründete den Liebespunkt Heilbronn

Ingrid und Hans Hey feierten am 10. August 2010 ihre Goldene Hochzeit. Das nahmen sie zum Anlass und hängten ein Liebesschloss ans Geländer der Götzenturmbrücke. ins Leben gerufen, als die beiden dort am 10. August 2010 anlässlich ihrer Goldenen Hochzeit das erste Liebesschloss an der Götzenturmbrücke anbrachten. Elf Jahre später haben es ihnen hunderte verliebter Paare gleichgetan. Zum Valentinstag am 14. Februar 2021 kommen wieder einige neue Schlösser hinzu.