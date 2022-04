Diese Vorteile hat ein Glasfaser-Internetanschluss

Er ist 17 Jahre jung und sie ist schon 31, aber das ist überhaupt kein Problem für Julian Meggers und seine Kakadu-Dame Tini. Seit einem Jahr lebt der Gelbhaubenkakadu bei Julian und seinen Eltern in Karlsruhe-Rüppur und hat seitdem das Familienleben ganz schön durcheinander gewirbelt. Denn Tini ist eigentlich ganz lieb, aber auch ein ziemlich schräger Vogel und kann, wenn sie will, bis zu 130 Dezibel mit ihrem Geschrei schaffen. Was nicht allen Nachbarn gefällt. mehr...