Diese Familie ist verrückt nach Fußball

Die 23-jährige Jule Janson ist die erste Frau auf dem Treppchen bei der Weltmeisterschaft der Beton- und Stahlbetonbauer. Ihre persönliche Herausforderung beim Wettbewerb in Salzburg: in drei Tagen Wettbewerb insgesamt 20 Stunden lang Ausdauer zeigen und auf keinen Fall aufgeben. Es ging um absolute Passgenauigkeit. Denn schon zwei Millimeter daneben gibt Punktabzug. Die Beton- und Stahlbetonbauerin studiert inzwischen Bauingenieurwesen und hat bewiesen: sie beherrscht ihr Handwerk. Im Landesschau-Studio erzählt Jule Janson, warum sie diesen körperlich anstrengenden Beruf in einer angeblich reinen Männerdomäne für sich entdeckt hat und darin so erfolgreich ist.