Die württembergischen Templer in Kirschenhardthof

Friederike Schneider macht regelmäßig ihre Kontrollgänge, um Spuren von Wanderern möglichst gering zu halten. Dazu gehören das Verlassen ausgewiesener Wege, wildes Campieren, nicht angeleinte Hunde, Müll oder Lagerfeuer. Aber eigentlich geht es ihr um etwas anderes: die 33-Jährige will, dass die Menschen den Nationalpark lieben und seinen Wert schätzen, auch wenn er gewisse Einschränkungen für sie bedeutet. Friederike Schneider wirbt seit seiner Gründung als Rangerin für dieses einmalige Stück Landschaft. Nach zehn Jahren intensiver Arbeit gönnt sich jetzt eine Verschnaufpause. Sie wird in zwei Monaten Mutter. Im Landesschau-Studio erzählt sie welche Bedeutung Wildnis und der Nationalpark für sie haben. Aber auch was ihr in ihrem Leben wichtig ist.