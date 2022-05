Der Bodensee ist die Tourismusregion in Baden-Württemberg. Aus allen Bundesländern kommen und kamen im zweiten Corona-Jahr Feriengäste hierher: ausgehungert nach Urlaub. Alles ist ausgebucht, alle Leut‘ vom See sind auf den Beinen. Auch in Hagnau, dem kleinen Fischer- und Weinort. Während die einen die Seele baumeln lassen müssen die anderen richtig hinlangen. Reporterin Sonja Faber-Schrecklein ist in Hagnau und will wissen, wie es sich dort lebt und arbeitet, wo andere Urlaub machen. mehr...