"Die Reitzensteiner" - Wohnen in Stuttgarts Künstlerkolonie

Wohnen und arbeiten in großzügigen Ateliers: Um sich diesen Traum zu verwirklichen, haben sich Anfang der 90er Jahre Künstler in Stuttgart zu einer Baugenossenschaft zusammengeschlossen. Entstanden sind elf Häuser in moderner Architektur. Wir besuchen sowohl die junge Künstlerin Danielle Zimmermann als auch Cristina Barroso, die seit zwölf Jahren in der kleinen Künstlerkolonie in der Reitzensteinstraße wohnt.