Die „SWR3 Morningshow“ war fest mit ihren Namen verbunden: Sascha Zeus und Michael Wirbitzky. Fast 30 Jahre lang haben sie das SWR3-Radiopublikum in den Tag geführt. Jetzt dürfen „Wirby und Zeus“ morgens länger schlafen. Die beiden haben die Moderation der Nachmittagssendung „SWR Move“ übernommen und begleiten nun ihr Publikum in den Feierabend. Warum sie sich zu dem Schritt entschieden haben und was die Umstellung für sie bedeutet, verraten die beiden Radiomacher im Studio.