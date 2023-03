Die Motorrad-Cops: Mehr als nur Kollegen

Die Preise für Benzin, Heizung, Strom und Lebensmittel steigen. Steffen B. merkt das an seinem Geldbeutel. Der LKW-Fahrer aus Karlsruhe weiß nicht mehr, wie er über die Runden kommen soll. Ein Ausflug am Wochenende ins Schwimmbad, Urlaub oder Essen gehen ist für die vierköpfige Familie Luxus, den sie sich nicht mehr leisten kann. Nach seinem Interview auf SWR1 erfuhr der 46-Jährige viel Solidarität und Zuspruch. In der Landesschau erzählt Steffen B., warum er in die Öffentlichkeit geht und über seine Situation und seine Zukunftsängste spricht, obwohl ihn das sehr viel Überwindung kostet.