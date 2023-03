Die Motorrad-Cops: Auf der Jagd nach Rasern

Seine fulminante Reportage zum Teamsprint der Damen in Peking hat die Sportwelt begeistert - vor allem auch im Netz. Euphorisch fieberte der ARD-Reporter Jens-Jörg Rieck bei den Skilangläuferinnen Katharina Hennig und Victoria Carl im Spurt um Gold an und ließ sich zu einem "Hast du denn die Pfanne heiß" hinreißen. Seit kurzem ist er von Peking zurück. Am Eröffnungstag der Paralympics erzählt Jens-Jörg Rieck im Landesschau-Studio von seinen Erlebnissen im fernen Osten.