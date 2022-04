Die Marshalls: zu dritt im neuen Musikvideo

Es ist schon einigermaßen verrückt, was eine Handvoll Feuerwehrleute aus Schwendi in Oberschwaben in ihrer Freizeit unternehmen. Nicht nur, dass sie einen Großteil davon opfern, um anderen Menschen zu helfen. Zusätzlich noch steigen sie Treppen am Stück - freiwillig und in voller Feuerwehrausrüstung. Wir waren dabei, als die Jungs aus Schwendi nach der Winterpause zum ersten Mal wieder die 700 Stufen der Skischanze Oberstdorf bezwangen. mehr...