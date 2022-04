Die Marshalls: Endlich wieder live - das Jazzfestival

Tony Marshall ist Ehrenbürger seiner Heimatstadt Baden-Baden und es gibt sogar ein Museum für alles, was dem Schlagersänger lieb und wichtig ist. Die Tony Marshall-Galerie in Gaggenau-Moosbronn zeigt Erinnerungen aus 60 Jahren Showbusiness. Unzählige Karnevalsorden, goldene Schallplatten und sogar sein Bundesverdienstkreuz sind hier zu sehen. Tony also schon museumsreif und trotzdem noch voller Lebenslust. mehr...