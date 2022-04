Die Marshalls: Das große Familienkonzert

Die Marshalls aus Baden-Baden sind seit Jahrzehnten fester Bestandteil der deutschen Musikszene. Das Familienoberhaupt ist eine Schlagerlegende. Tony Marshall wurde in den 70er Jahren zum Muntermacher der Nation. Zuletzt litt er immer wieder an schweren gesundheitlichen Problemen. Doch jetzt steigt er nochmal voll ein: Gemeinsam mit seinen Söhnen Marc und Pascal will er noch mal durchstarten. Wir habe sie zum Dreh für ihr Musikvideo begleitet. mehr...