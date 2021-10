Die Luftretterin: Dr. Tina Mors braucht Unterstützung der Feuerwehr

Einen Wochenenddienst lang, von Samstagfrüh bis Sonntagabend durften wir das Team der DRF Luftrettung aus Pattonville bei Ludwigsburg mit der Kamera begleiten. Zwei Tage im Leben der Luftretter der DRF Luftrettung, da passiert wahnsinnig viel. Auch in ihren letzten Stunden am Sonntag sind Notärztin Dr. Tina Mors, Pilot Pascal Schips und Notfallsanitäter Jürgen Henker gefordert. Eine gestürzte alte Frau hat vermutlich den Oberschenkelhals gebrochen und muss schonend in die Klinik transportiert werden. Und direkt danach kommt der nächste Einsatz: Ein Motorradunfall in Gechingen. mehr...