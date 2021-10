Die Hochzeitsmacher – Natalie Maria Wernet verwandelt Frauen in wunderschöne Bräute

Für Mina Rezai gibt es nichts Schöneres als Bräute glücklich zu machen, sagt sie. In Stuttgart Bad Cannstatt hat die gelernte Mode Designerin eine kleine Maßschneiderei, in der sie Hochzeitskleider von der Stange in perfekt sitzende Kunstwerke aus Textil verwandelt. Ein Geheimtipp für Frauen aus ganz Baden-Württemberg. Eine Braut hat zwischen Kauf und Anprobe 20 Kilo zugenommen? Das Dekolleté ist ihr zu klein? Für die 35jährige kein Problem. Und das, obwohl sie selbst gerade Im 8. Monat schwanger ist. Wir haben die Zauberfee, wie sie von ihren Kunden liebevoll genannt wird in ihre Welt aus Spitze, Glitzer und Tüll begleitet. mehr...