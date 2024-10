Die Heli-Retter: Bei diesen Einsätzen muss es schnell gehen

Ohne sie wären viele Menschen in lebensbedrohlichen Situationen auf sich allein gestellt: Die Rettungskräfte vom Helikopter "Christoph 22". Von Ulm aus können die Notärzte und Sanitäter in Rekordzeit am Einsatzort sein und die Erstversorgung durchführen. Wir haben das Team um die Notärzte Christian Fischer und Björn Hossfeld bei ihren Einsätzen begleitet.