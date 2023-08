Theresa hat Misophonie. Bestimmte Geräusche, wie Schlucken, Uhren ticken oder lautes Atmen, können sie in den Wahnsinn treiben und psychisch belasten. Obwohl sie mittlerweile zusammen mit ihrem Freund wohnt, müssen sie deshalb in getrennten Schlafzimmern schlafen. Ihr Freund unterstützt sie so gut es geht, anders als manche Freunde und Familie, die sie manchmal nicht richtig ernstnehmen. Dass die geringe Geräuschtoleranz einen Namen hat, weiß Theresa erst seit ihrem Besuch bei ihrem Therapeuten Dr. Weiß aus Mannheim. Dort hat sie auch ihre Freundin kennengelernt, die sie ebenfalls sehr unterstützt. Jetzt will sie aktiv versuchen, ihre Misophonie zu therapieren und das bedeutet für sie: Sich den Geräuschen zu stellen.