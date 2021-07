Sie sind zwei echte Garten-Profis und ein Mega-Team. Sie greifen immer dann ein, wenn Gartenbesitzer*innen in Not sind. Die Gartenprofis geben ihr Bestes um Rasen, Blumen und Bäume wieder in Schwung zu bringen. Keine Problemzone ist ihnen fremd. Sie kommen zu Ihnen zum Sägen, Setzen, Pflegen. Wenn es sein muss auch zum Baggern oder mit der Motorsäge. Egal ob Schattenecken, Obstbaumschnitt, Rosenschädlinge, Pflanzen-Krankheiten oder Gemüsegarten - unsere Gartenretter schaffen das. Im Landesschau-Studio erzählen die beiden, was sie bei den Dreharbeiten zur Gartenretter-Serie in diesem Jahr erlebt haben und wie viel Spaß ihnen selbst der härteste Einsatz gemacht hat. mehr...