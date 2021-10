Die Gartenretterinnen: Eine Buckelpiste wird zum Spielrasen

Ursula Cantieni, die "Johanna" in der SWR-Kultserie "Die Fallers", freut sich auf den Start einer weiteren Staffel am 12.September. Gleichzeitig ist sie schon wieder bei den Dreharbeiten für die neue Staffel 2022. Eigentlich hatte die Vollblutschauspielerin an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart studiert, wurde sogar Professorin am Schauspielinstitut der Folkwang Universität Essen. Doch Ursula Cantieni tauschte den sicheren Job gegen ein Leben auf der Bühne.1994 übernimmt die Wahl-Baden-Badenerin die Rolle der Schwarzwaldbäuerin Johanna in der Serie "Die Fallers", zunächst geplant für 24 Monate. Im Landesschau-Studio Studio erzählt Ursula Cantieni, warum sie immer noch mit Leib und Seele "Johanna Faller" ist und wie sehr ihr gerade verstorbener Kollege Peter Schell fehlt. mehr...