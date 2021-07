Ob in den Erdbeerplantagen am Oberrhein, in den Kurgärten von Oberschwaben oder in den Parks von Stuttgart: Die Saatkrähen brüten wieder und das landesweit mit steigender Zahl. Im oberschwäbischen Bad Waldsee rebellieren jetzt die Bürger gegen das ihrer Meinung nach "unzumutbare Gekrächze und Gekacke" der etwa 60 Saatkrähenpaare. mehr...