Janosch Vecernjes ist der Albmesserschmied aus Hohenstein-Bernloch. Kaum zu glauben, dass er eigentlich im Finanzwesen gearbeitet hat und Anlageberater war. Seine Leidenschaft für Messer war aber schon immer da. „Ich hab‘ mit zwölf Jahren angefangen irgendwelche Klingen zu polieren – auf alten Schuhmachermaschinen. Dann habe ich Taschenmesserchen zusammengebaut und so mit 14, 15 meinen ersten Messermeister kennengelernt.“ Die Messermeister trifft Janosch in Ungarn, wo er fast jeden Sommer seine Ferien bei Oma verbringt. Die Messermacher dort hüten ihr Wissen wie einen Schatz. Dennoch weihen sie Janosch und seinen Vater in die hohe Kunst des alten Handwerks ein. Seit 2009 setzt er alles auf die Messer. Diese lebensverändernde Entscheidung hat er nie bereut. Ob in den Sterneküchen dieser Welt oder bei den Scheichs in Dubai: seine Messer sind gefragt. mehr...