Die Event-Jobber: Tagung in Stuttgart

Blitzeis, glatte Straßen – all das wurde uns in Baden-Württemberg für heute vorausgesagt. Doch das Ausmaß hielt sich zum Glück in Grenzen – viele Regionen kamen glimpflich davon. Auch deshalb, weil es Menschen gibt, die sehr früh für uns aufstehen und Streusalz in die Hand nehmen – so wie der Winterdienst Karakaya aus Pfullingen.